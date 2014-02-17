Трое жителей Владивостока приговорены к реальному сроку за наркодилерство

Советский районный суд Владивостока приговорил к реальному лишению свободы трех местных жителей. Их признали виновными в покушение на незаконный сбыт наркотиков. Кроме этого, один из фигурантов дополнительно осужден за приготовление к сбыту психотропного вещества в крупном размере.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, в марте 2012 житель краевого центра организовал преступную группу, в состав которой вошли еще несколько человек. Члены группы действовали в соответствии с отведенной каждому из них ролью. Они занимались сбытом масла каннабиса (гашишного масла), гашиша (анаши, смолы каннабиса).

Незаконная деятельность орггруппы была пересечена наркополицейскими. В ходе обыска у одного из фигурантов обнаружены и изъяты различные наркотики в крупном размере, а также психотропное вещество – смесь, содержащая амфетамин, массой свыше 3,5 гр.

Суд, признав подсудимых виновными в незаконном обороте наркотических средств, назначил организатору и руководителю преступной группы 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фигурант, отвечающий за оптовые закупки наркотических средств для последующего сбыта, по совокупности преступлений получил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Третьему фигуранту, продававшему наркотики самостоятельно либо с привлечением других лиц, предстоит отбыть 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]