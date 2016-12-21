Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:46
  0

Бывший вице-губернатор Сергей Сидоренко признал свою вину в превышении должностных полномочий

Фрунзенский районный суд в среду в особом порядке рассматривает уголовное дело в отношении бывшего вице-
губернатора Приморского края Сергея Сидоренко. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Сидоренко, будучи вице-губернатором региона, превысил свои полномочия, когда распорядился в сентябре 2016 года после тайфуна "Лайонрок" объявить в Артемовском городском округе режим ЧС. Это дало возможность сельхозпредприятиям, в том числе тем, где работали родственники Сидоренко, претендовать на получение компенсаций. "Однако деньги им не были выплачены, поэтому ни региональный, ни федеральный бюджеты не понесли ущерба", - отметили в прокуратуре.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, Сидоренко признал вину в превышении полномочий, однако, выступая в среду в суде, он отметил, что принимал решение в пользу всех сельхозпроизводителей Артемовского округа и родственные отношения ни при чем.

Напомним, Сидоренко до декабря 2016 года курировал в администрации Приморского края вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Он занимал эту должность с 2012 года, до этого с 1997 года трижды избирался депутатом Законодательного собрания Приморья, где занимал пост председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию. После возбуждения уголовного дела Сидоренко уволился из администрации края по собственному желанию.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря