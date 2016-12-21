Бывший вице-губернатор Сергей Сидоренко признал свою вину в превышении должностных полномочий

Фрунзенский районный суд в среду в особом порядке рассматривает уголовное дело в отношении бывшего вице-

губернатора Приморского края Сергея Сидоренко. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Сидоренко, будучи вице-губернатором региона, превысил свои полномочия, когда распорядился в сентябре 2016 года после тайфуна "Лайонрок" объявить в Артемовском городском округе режим ЧС. Это дало возможность сельхозпредприятиям, в том числе тем, где работали родственники Сидоренко, претендовать на получение компенсаций. "Однако деньги им не были выплачены, поэтому ни региональный, ни федеральный бюджеты не понесли ущерба", - отметили в прокуратуре.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, Сидоренко признал вину в превышении полномочий, однако, выступая в среду в суде, он отметил, что принимал решение в пользу всех сельхозпроизводителей Артемовского округа и родственные отношения ни при чем.

Напомним, Сидоренко до декабря 2016 года курировал в администрации Приморского края вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Он занимал эту должность с 2012 года, до этого с 1997 года трижды избирался депутатом Законодательного собрания Приморья, где занимал пост председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию. После возбуждения уголовного дела Сидоренко уволился из администрации края по собственному желанию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]