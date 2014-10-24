Суд приговорил бывшего вице-губернатора Приморья Сидоренко к 2,5 годам условно
Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко 2,5 годам условного срока за превышение должностных полномочий, сообщили ТАСС в прокуратуре региона, передает "Вести: Приморье".
"Суд приговорил бывшего вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко 2,5 годам условного срока за превышение должностных полномочий. Также он лишен возможности занимать руководящие должности в течение 2 лет", - сказали в прокуратуре.
Бывший вице-губернатор края обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Сидоренко, будучи вице-губернатором региона, превысил свои полномочия, когда распорядился в сентябре 2016 года после тайфуна "Лайонрок" объявить в Артемовском городском округе режим ЧС. Это дало возможность сельхозпредприятиям, в том числе тем, где работали родственники Сидоренко, претендовать на получение компенсаций.
"Однако деньги им не были выплачены, поэтому ни региональный, ни федеральный бюджеты не понесли ущерба", - отметили в прокуратуре.
Сидоренко до декабря 2016 года курировал в администрации Приморского края вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Он занимал эту должность с 2012 года, до этого с 1997 года трижды избирался депутатом Законодательного собрания Приморья, где занимал пост председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию. После возбуждения уголовного дела Сидоренко уволился из администрации края по собственному желанию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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