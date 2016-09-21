Более 320 млн. рублей направили аграриям Приморья, пострадавшим от ЧС в 2016 году
Правительство РФ направит приморским сельхозпроизводителям 321 миллион рублей на компенсации ущерба, нанесенного прошлогодним тайфуном "Лайонрок". Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, денежные компенсации получат те сельхозпроизводители, кто вовремя застраховал свое имущество.
Всего Кабмин выделил сельхозпроизводителям девяти регионов России более 1,3 миллиарда рублей на компенсации ущерба от ЧС в 2016 году.
Напомним, в результате тайфуна «Лайонрок» в Приморье было подтоплено более 28,5 тысяч гектаров посевов.
В начале августа 2017 года на Приморье вновь обрушилась стихия, прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Предварительный ущерб сельхозпроизводителям составляет 138 миллионов рублей. Сейчас в пострадавших районах продолжается прием и проверка документов пострадавших аграриев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.08.2017 Расходы на электричество компенсируют пострадавшим от наводнения приморцам
-
16.08.2017 Еще более 13,5 млн рублей из краевого бюджета направлено на помощь пострадавшим от наводнения в Приморье
-
09.08.2017 Почти 5 тысяч гектаров посевов пострадало в результате стихии в Приморье
-
11.01.2017 Аграриям Приморья компенсировали ущерб от ЧС
-
24.11.2016 Правительство направит Приморью дополнительные средства на восстановление дорог после тайфуна
-
21.09.2016 Ущерб от тайфуна сельхозпроизводителям Приморья уже составил более 270 миллионов рублей
Добавить комментарий