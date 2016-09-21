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Более 320 млн. рублей направили аграриям Приморья, пострадавшим от ЧС в 2016 году

Более 320 млн. рублей направили аграриям Приморья, пострадавшим от ЧС в 2016 году

Правительство РФ направит приморским сельхозпроизводителям 321 миллион рублей на компенсации ущерба, нанесенного прошлогодним тайфуном "Лайонрок". Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, денежные компенсации получат те сельхозпроизводители, кто вовремя застраховал свое имущество.

Всего Кабмин выделил сельхозпроизводителям девяти регионов России более 1,3 миллиарда рублей на компенсации ущерба от ЧС в 2016 году.

Напомним, в результате тайфуна «Лайонрок» в Приморье было подтоплено более 28,5 тысяч гектаров посевов.

В начале августа 2017 года на Приморье вновь обрушилась стихия, прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Предварительный ущерб сельхозпроизводителям составляет 138 миллионов рублей. Сейчас в пострадавших районах продолжается прием и проверка документов пострадавших аграриев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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