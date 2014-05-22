В Арсеньеве с большим опозданием в сроках ремонтируют главную улицу. Видеорепортаж Вадима Перевалова
Нечем платить за асфальт. В Арсеньеве с прошлого года не могут провести реконструкцию Горьковского проспекта. Денег хватило лишь на небольшой участок дорожного полотна. Удалось ли попасть в краевую программу софинансирования?
Реконструкция проспекта имени Горького началась в прошлом году. Тогда же власти Арсеньева заверяли, что отремонтируют одну из главных городских артерий полностью. Но денег хватило лишь на короткий отрезок длиной в две сотни метров. Большая часть в ухабах и рытвинах. Газон зарос травой настолько, что впору там искать грибы.
Виктор Дубский, житель г. Арсеньев: «Хочется хороших дорог. Машины ломаются, ездить невозможно. Каждые три—четыре месяца приходится ходовку ремонтировать».
Юлия Колупаева, житель г. Арсеньев: «Проспект — это лицо города. Оно должно быть красивым, а у нас дорога вся в камнях. Единственное, сделали тротуары, озеленения мало, трава не скошена».
В администрации Арсеньева объясняют: на реконструкцию нет достаточного бюджета. Нечем оплатить асфальт подрядчику. Поначалу работу финансировали исключительно из городского кошелька. В этом году удалось войти в краевую программу по софинансированию.
Артем Голомидов, начальник управления жизнеобеспечения г. Арсеньев: «После получения уведомления о получении средств начали подготовку к процедуре подготовки документации в июле. Соответственно, когда подрядная организация определится в конце августа, сами работы начнутся в начале сентября».
Хорошо, что обещанного не три года придется ждать. Благоустройство обещают продолжить в 2018-ом. При этом строители вернутся к проекту '50-х годов прошлого столетия, по которому проспект имени Горького разделяла красивая аллея для прогулок.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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