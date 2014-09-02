Резкое ухудшение погоды ожидается в Приморье

В четверг, 24 августа, над территорией края пройдет атмосферный фронт, который вызовет сильные дожди и ветер. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу Приморского края.

«Ожидается выпадение до 50 миллиметров осадков, что может вызвать подъем уровня рек с подтоплением лугов, сенокосов и дорог местного назначения», – уточнил руководитель Примгидромета Борис Кубай.

Главный синоптик края добавил, что 25 и 26 августа также ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности.

«В пятницу дожди наиболее вероятны на севере края. В субботу их интенсивность будет ослабевать», – отметил Борис Кубай.

Напомним, ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил краевому департаменту гражданской защиты и советующим ведомствам уделить особое внимание оповещению населения.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Сейчас подтопленных жилых домов и социально-значимых объектов в зоне ЧС нет, энергоснабжение восстановлено в полном объеме. Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории края привлечено почти четыре тысячи человек, более 300 единиц техники, более 70 плавсредств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]