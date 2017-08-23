Водитель Lexus во Владивостоке грубо нарушил правила дорожного движения
Водитель Lexus во Владивостоке грубо нарушил правила дорожного движения. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, по дороге со Спортивной на Луговую образовалась большая автопробка. Водитель элитной машины не пожелал стоять в пробке и грубо нарушил ПДД - разворачиваясь, пересек двойную сплошную разметку.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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