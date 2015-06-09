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Во Владивостоке появились курьезные жертвы дорожного благоустройства

Во Владивостоке появились курьезные жертвы дорожного благоустройства

Во Владивостоке появились жертвы дорожного благоустройства, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control.

Так, один из жителей города, переходя проезжую часть на ул. Командорской, в прямом смысле оставил свою обувь посреди дороги. Его шлепанцы попросту приклеились к поверхности, покрытой битумом.

Видимо, пешеход даже не стал пытаться оторвать приклеенную обувь и просто покинул место «происшествия», пачкая ноги липким раствором.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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