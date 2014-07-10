- Но мы же русские, все равно хорошие. Как нас ни ругают, а все великие открытия у нас!

И лотосы впервые тоже описали мы. В 1940 году. И назвали в честь ботаника мировой величины, академика Владимира Комарова, исследователя дальневосточной флоры. Цветку поклоняются в Индии, как священному. А в Китае и Корее едят на обед и ужин. Между тем, с научной точки зрения, лотос — это сорняк, причем с характером захватчика. В озерах, где он поселяется, потом мало что растет.

Людмила Пшенникова, ведущий научный сотрудник Ботанического сада ДВО РАН: «Лотосу 100 млн лет виду, это с третичного периода, когда динозавры ходили, цветок динозавров. Это лекарственные растение. Раньше его называли едой бедняков, потому что при его употреблении чернели зубы. Сразу можно было узнать, ест он лотосы или нет. Размножается он легко, но вот будет ли расти...»

Характер у лотоса и правда скверный. В Ботаническом саду он расти не хочет. Условия не нравятся. Водоем бы потеплее и глубина чтобы не большая была и не маленькая. Иначе якорные корни не смогут схватиться за дно, которое в свою очередь обязательно должно быть илистым. Несмотря на трудности, лотос успешно пережил все планетарные катаклизмы. Но вот нашествие современных двуногих ему не по зубам.

Владимир Григорьев, житель Владивостока: «Года три—четыре назад было ухожено, поинтереснее. И вход платный был, машины не пускали и костров не было. А сейчас какой-то ужас, если честно».

Когда-то здесь, в районе Океанской, хозяйничали военные, но ушли. Землю городу не передали, и с той поры мусор везут сюда все, кому не лень. Зеленый уголок превратился в скверное место. Власти пытаются решить проблему, но отходов жизнедеятельности меньше не становится. Сразу видно — богато живем. Несознательные горожане вносят свою лепту — обрывают легендарные бутоны, уносят их домой. Только сорванная красота ненадолго.

Людмила Пшенникова, ведущий научный сотрудник Ботанического сада ДВО РАН: «Сутки стоит максимум. Просто маловато посадок, надо размножить и не будет так варварски там жене подарить, невесте».

Современным двуногим пора бы уже становиться ботаниками-любителями. Размножать красоту по окрестностям. Ученые ведь предрекают потепление климата. Глядишь, и характер у лотоса улучшится.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]