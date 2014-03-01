Настоящие рыцарские поединки состоятся во Владивостоке
Фестиваль исторической реконструкции "Владивостокская крепость" пройдет на территории форта Поспелова (о. Русский), там сейчас монтируется ристалище, где состоятся рыцарские поединки, устанавливаются трибуны для зрителей, оформляются тематические локальные площадки. Погрузиться в эпоху рыцарей и прекрасных дам горожане смогут 26 и 27 августа.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в рыцарских турнирах примет участие порядка 150 реконструкторов из Владивостока, Уссурийска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Артёма, Большого Камня, Петропавловска-Камчатского и Магадана. Впервые в этом году на фестиваль приедут реконструкторы из Японии.
Стартует фестиваль в субботу, 26 августа, в 13 часов. Сразу после торжественного открытия и представления участников состоятся дружеские бугурты – массовые бои, затем пройдёт турнир по историческим средневековым боям в рамках международной лиги HMB – Международной ассоциации исторических средневековых боев. Турнир является отборочным по Дальнему Востоку, а команда-победитель отправится в Санкт-Петербург, где будет выявлена команда, которая в дальнейшем представит Россию на международных турнирах. Также в этот день пройдут бои в номинации «Меч-баклер» и «Раннесредневековый турнир».
На фестивале исторической реконструкции «Владивостокская крепость» горожанам предлагают не только побывать в Средневековье. Гости мероприятия также увидят реконструкцию одного из боёв Маньчжурской операции, проведённой 9 августа – 2 сентября 1945 года. Представят этот бой в 16.20 участники военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт», а также реконструкторы из Японии.
Фестиваль пройдет на нескольких полощадках. Основной из них станет полевой лагерь Красной Армии. Зрители увидят палатку командования, быт бойцов, ознакомятся с вооружением.
Специально для фестиваля реконструкторы подготовили новый маскировочный костюм образца 1939 года.
Каждый из гостей фестиваля сможет найти что-то интересное для себя. Кроме поединков зрителей ждут мастер-классы – ремесленники поделятся секретами мастерства и помогут всем желающим освоить азы рукоделия. Также горожане смогут узнать много нового о реконструкторском движении, посетив тематический круглый стол.
В рамках фестиваля будет работать и несколько интерактивных площадок. В оружейной представят латы и мечи, в лучном и стрелковом тире можно будет апробировать разные виды оружия. Поклонников селфи и фотосессий не оставит равнодушными «Средневековая пыточная» – каменные своды, мерцающие факела, зловещий палач, виселица, кандалы и дыба.
27 августа мероприятия в рамках фестиваля «Владивостокская крепость» начнутся в 11 часов. В этот день пройдут соревнования в номинациях «Щит-меч», Полуторный меч». Церемония закрытия состоится в 15 часов.
Вход на фестиваль - свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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