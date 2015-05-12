На территорию края вновь надвигается сильный циклон. Сразу два атмосферных фронта приближаются к Приморью со стороны Китая. Они принесут проливные дожди и шквалистый ветер. Как долго будет властвовать непогода в регионе?

Сейчас мы находимся в ситуационном центре Примгидромета, и сюда ежечасно поступают все сведения об изменениях погоды. Циклон зайдет на территорию края совсем скоро, он уже начал свое движение с территории Китая, и первым под его влияние попадет Владивосток, после — южные районы, а затем фронт будет смещаться на северо-восток края. Если говорить об интенсивности осадков и сравнивать с предыдущей непогодой, которая не так давно обрушилась на регион, то можно отметить, что нынешний циклон не так страшен по своей силе. Что от него ждать?

Татьяна Суханова, заместитель начальника отдела гидрометобеспечения центра специализированного обслуживания: «Сегодня ночью мы ждем, что это будет южная половина края, Хасанский район, умеренные дожди пройдут в Уссурийском районе, Надеждинском районе, Шкотовском районе. А завтра днем мы ждем, что это будет на большей территории края. И это будут центральные районы и северо-западные».

Если говорить о возможном подъеме уровня воды в реках, то он действительно будет проходить, но не так значительно, как в предыдущий циклон и без ущерба для местного населения. Это будет происходить локально в бассейнах рек Большая Уссурка, Малиновка и Бикин в северо-восточных районах края.

Евгений Троценко, исполняющий обязанности начальника отдела гидрологии и речных прогнозов: «Такие дожди существенно не повлияют на ухудшение гидрологической ситуации. Возможен подъем уровня воды на 0.3—0.8 метра, значительных разливов и затоплений не ожидается».

На территории края циклон продержится буквально в течение трех дней, 26 августа погода полностью восстановится и будет до конца месяца радовать жителей Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]