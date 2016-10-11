Около 410 миллионов рублей уже направлено пострадавшим от ЧС в Приморье

Комиссии по оценке ущерба, нанесенного в результате ЧС, активно продолжают свою работу в Приморье. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на сегодня комиссиями охвачено уже 96% граждан, которые подали заявления о причинённом стихией ущербе. Около 91 миллиона рублей из краевого и более 319 миллионов из средств федерального бюджета уже направлено для выплат пострадавшим в муниципальные районы Приморья. Все деньги поступили в отделения почтовой связи и в ближайшее время будут переданы гражданам.

На сегодня число пострадавших от стихии составляет 12 144 человека. Однако, эта цифра будет увеличена в связи с расширением границ зоны ЧС.

7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ.

Глава региона Владимир Миклушевский подписал уже десять распоряжений администрации Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств краевого бюджета – на эти цели уже направлено более 80 миллионов рублей. 12 августа пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей выделены Правительством РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]