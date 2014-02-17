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Приморье в предвкушении 15-х «Меридианов Тихого». Видеорепортаж Оксаны Данилюк

Короткий и полный метр — единицы измерения «Меридианов Тихого». Международный кинофестиваль стран АТР в этом году состоится уже в 15-ый раз. Это крупнейшее культурное событие, которое проходит при поддержке администрации края. Совсем скоро известные российские актеры отправятся в кинотуры по городам и селам Приморья — Татьяна Абрамова, Андрей Чадов, Александр Носик и другие. Отдельная программа ждет зрителей Находки. А что увидят владивостокцы — расскажем далее.

Место встречи изменить нельзя. В субботу, 9 сентября, по звездной дорожке к Приморской сцене Мариинского театра снова пройдут участники и гости Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». А в кинотеатре «Океан» зрители увидят сразу два фильма открытия, отечественные ленты «Напарник» с Сергеем Гармашом и «Карп отмороженный» с замечательными актрисами Мариной Неёловой и Алисой Фрейндлих в главных ролях.

Юрий Гончаров, программный директор Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого»: «Плюс Евгений Миронов, плюс какая-то качественная история и прекрасный режиссер Владимир Котт. И мы решаем: этот фильм идеально подходит на фильм открытия. Касательно картины «Напарник» — здесь все понятно, картину снимали здесь, во Владивостоке, и история достаточно красивая из всего этого может получиться».

Специальное событие фестиваля — творческая встреча с Фанни Ардан, звездой французского кино, которая на этот раз выступит как режиссер и покажет свой фильм под интригующим названием «Диван Сталина». Впервые в истории кинофорума максимально разнообразный конкурс — от черной комедии до социальной драмы и экспериментального кино. Это 20 картин молодых режиссеров стран АТР. Всего за фестивальную неделю покажут 179 фильмов, из них — 46 дебютов.

Ефим Звеняцкий, генеральный директор Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», народный артист РФ: «Пятнадцатый кинофестиваль — это 10 мировых премьер, это три международные премьеры. 36 азиатских премьер! А поскольку мы живем в России, а Россия — наш дом, 43 — российские премьеры».

В программе фестиваля также встреча с режиссером Алексеем Учителем, автором нашумевшей «Матильды», и Аллой Суриковой, председателем международного жюри «Меридианов», которая представит на фестивале свой новый фильм «Любовь и сакс». Мастер-классы, фотовыставки, ленты с тефлокомментарием для слабовидящих и кинопросмотры под открытым небом — с 9 до 15 сентября через Владивосток пройдут «Меридианы Тихого». 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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