Движение маломерных судов в бухтах Аякс и Парис будет ограничено

В период проведения III Восточного экономического форума-2017 будет закрыта навигация для маломерных судов в акватории бухт Аякс и Парис острова Русский. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в морском порту Владивосток в акваториях бухт Аякс и Парис будет временно ограничено движение судов линией, соединяющей мыс Новосильского, мыс Житкова и бухты Новик, а также ограниченной линией, соединяющей мыс Доронина и мыс Шигина с 00.00 4 сентября до 14.00 8 сентября, за исключением судов, привлечённых к мероприятиям, связанным с проведением форума во Владивостоке; судов, местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик (посёлок Подножье); специальных спасательных судов, судов для оказания экстренной медицинской помощи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]