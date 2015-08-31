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Движение маломерных судов в бухтах Аякс и Парис будет ограничено

Движение маломерных судов в бухтах Аякс и Парис будет ограничено

В период проведения III Восточного экономического форума-2017 будет закрыта навигация для маломерных судов в акватории бухт Аякс и Парис острова Русский. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой  на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в морском порту Владивосток в акваториях бухт Аякс и Парис будет временно ограничено движение судов линией, соединяющей мыс Новосильского, мыс Житкова и бухты Новик, а также ограниченной линией, соединяющей мыс Доронина и мыс Шигина с 00.00 4 сентября до 14.00 8 сентября, за исключением судов, привлечённых к мероприятиям, связанным с проведением форума во Владивостоке; судов, местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик (посёлок Подножье); специальных спасательных судов, судов для оказания экстренной медицинской помощи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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