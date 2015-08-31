Движение маломерных судов в бухтах Аякс и Парис будет ограничено
В период проведения III Восточного экономического форума-2017 будет закрыта навигация для маломерных судов в акватории бухт Аякс и Парис острова Русский. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в морском порту Владивосток в акваториях бухт Аякс и Парис будет временно ограничено движение судов линией, соединяющей мыс Новосильского, мыс Житкова и бухты Новик, а также ограниченной линией, соединяющей мыс Доронина и мыс Шигина с 00.00 4 сентября до 14.00 8 сентября, за исключением судов, привлечённых к мероприятиям, связанным с проведением форума во Владивостоке; судов, местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик (посёлок Подножье); специальных спасательных судов, судов для оказания экстренной медицинской помощи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.08.2015 Движение и стоянку судов ограничат в бухтах острова Русский в связи с проведением ВЭФ
-
27.07.2016 Во Владивостоке будет закрыта навигация маломерных судов в районе Водной станции ТОФ
-
19.08.2016 Проведение Восточного экономического форума во Владивостоке не повлияет на движение автотранспорта
-
17.08.2016 Во время проведения ВЭФ во Владивостоке ограничат движение на суше, воде и в воздухе
-
17.07.2017 Навигация маломерных судов в Амурском заливе будет закрыта
-
29.08.2016 Ряд ограничений вводится на острове Русский на время проведения ВЭФ
Добавить комментарий