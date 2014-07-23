Очередное громкое дело. Во Владивостоке вынесли приговор бывшему вице-губернатору Сергею Сидоренко. Каким было наказание, в чем вина некогда высокопоставленного чиновника, и почему суд длился всего один день?

Девять месяцев расследования, и вот, наконец-то, первый, он же и последний, судебный процесс. Слушание проходит в особом порядке, Сидоренко признал свою вину. Об этом бывший вице-губернатор рассказал нашей съемочной группе буквально за пять минут до начала заседания.

Сергей Сидоренко, бывший вице-губернатор Приморского края: «Действия мои были направлены на защиту всех крестьян. Но сам не заметил, как превысил полномочия, потому что на самом деле это в мои полномочия не входило».

Лоббировал интересы родственников. По мнению прокурора, в 16-м году во время тайфуна «Лайонрок» Сидоренко распорядился ввести режим ЧС на территории Артеморского городского округа. Хотя законных прав на подобные действия подсудимый не имел. Но зачем ему это вообще нужно было делать? Как считает обвинение, причина в том, что фермерам муниципалитетов, где была объявлена чрезвычайная ситуация, государство выплачивало компенсацию за потерянный урожай. В Артеморском горском округе находились сельхозугодья родственников Сидоренко.

Виталий Лубенец, начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края: «В нарушение требований законодательства Российской Федерации из федерального бюджета департаменту сельского хозяйства Приморского края необоснованно было выделено 13 млн рублей перечисления на счета артемовских фермеров».

Подсудимый согласен, он превысил полномочия, но при этом уверяет: хотел помочь всем крестьянам округа.

Сергей Сидоренко, бывший вице-губернатор Приморского края: «Формулировка, что я ввел ЧС в интересах друзей и родственников, ну, она по крайне мере некорректна. Потому, что тогда можно рассматривать мои просьбы по всему краю. У меня в каждом районе десятки друзей и родственников».

Приговор — 2,5 года лишения свободы условно. По словам Сидоренко, он, несмотря ни на что, и дальше будет помогать приморским фермерам. У него уже есть предложения по работе от нескольких предприятий края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]