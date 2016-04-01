Инвестор свободного порта построил во Владивостоке логистический комплекс класса "А"
Резидент свободного порта Владивосток - компания "Мега" - построил логистический комплекс класса "А" во Владивостоке площадью около 13 тысяч квадратных метров, завершив первую очередь проекта; общая сумма инвестиций составит 717 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
В настоящее время резидент ведет процедуру сдачи объекта в эксплуатацию. Далее компания планирует приступить к выполнению второй очереди строительства. Завершить работы планируется до конца 2018 года.
Комплекс расположен в черте Владивостока вблизи основных транспортных развязок. Он оснащен современным оборудованием, системой отопления, обеспечивающей уровень необходимых температур внутри складского помещения, автоматической системой пожаротушения; впервые в регионе здесь использовались технологи по устройству бетонных бесшовных полов с применением фиброармирования.
"Сегодня на рынок Дальнего Востока приходят крупные торговые операторы, активно развиваются местные производства. Реализация данных бизнес-проектов, в том числе требует наличие достаточного количества распределительных центров и складских площадей. Соответственно, цель нашего проекта, выйти на региональный рынок логистических услуг и складской недвижимости, создать новые рабочие места в регионе", - заявил генеральный директор компании "Мега" Алексей Карнович.
Инвестор отметил, что статус резидента свободного порта позволил реализовать проект с преимуществами в части налогообложения и возможностью получения земельного участка без торгов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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