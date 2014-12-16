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Во Владивостоке в связи с циклоном ожидаются сильные дожди и штормовой ветер

Во Владивостоке в связи с циклоном ожидаются сильные дожди и штормовой ветер

По данным Примгидромета, 23-24 августа в городе ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-49 мм за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться штормовым ветром 25-30 м/с.

Учитывая полученный прогноз погоды, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города дала команду всем службам жизнеобеспечения Владивостока находиться в состоянии повышенной готовности и незамедлительно приступать к ликвидации последствий, которые могут быть вызваны непогодой. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Порывы шквального ветра могут привести к сносу рекламных и прочих уличных конструкций, облому деревьев, обрыву линий электропередач, что создаёт опасность для находящихся рядом с ними людей и транспортных средств. В этой связи Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Владивостока просит соблюдать дополнительные меры предосторожности при передвижении по городу и не садиться за руль без крайней необходимости.

Сообщения обо всех нарушениях в работе городского хозяйства принимаются для принятия мер дежурным диспетчером ЕДДС Владивостока по телефону 2-222-333.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Горожанин / Сегодня, 19:29
    № 1  
     

    Враньё!!!!

    [ Цитировать ]

    • В объективе: дети

    Школьное радио







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