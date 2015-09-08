Бизнес Приморья представили на международной выставке Tire Expo 2017

Пятнадцатая Китайская Международная выставка Tire Expo 2017 открылась в Шанхае. Ее цель – организовать торговую платформу высочайшего уровня для производителей и потребителей резины, продуктов из резины, колес, шин, аксессуаров к ним. Поучаствовать в выставке этого года стало возможно и компаниям из Приморского края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Tire Expo впервые прошла в Китае в 2003 году и в настоящее время собирает участников из более 120 стран со всего мира. При поддержке Центра развития экспорта Приморского края участниками выставки в этот раз стала компания Tire Keeper.

Экспортная история компании начинается с 2012 года, когда небольшое предприятие занималось продажей колес и столкнулось с определенными трудностями. Появилась необходимость в датчике контроля давления в шине, однако на территории России такой продукт не был представлен, а импортный аналог не соответствовал требованиям. Так родилась идея, а затем работа по изучению, доработке и, в конце концов, производству датчика на территории России. Но понять, насколько качественным продукт получился, стало возможным, только сравнив его с мировыми аналогами, так как в России этот товар уникальный. Первым выходом на международный рынок стали заключенные контракты с Америкой, Польшей и Узбекистаном.

«Сегодня, участвуя в международных мероприятиях, компания находит все новых партнеров. Участие в выставках для компаний-производителей из России становится бесплатным при поддержке государства. На территории Приморского края этим занимается Центр развития экспорта. Поддержка компаний ведется с нуля, начиная от поиска подходящей выставки и заканчивая работой на самом стенде, включая его аренду стенда, оформление и решение текущих вопросов», – отмечает руководитель Центра развития экспорта Приморского края Сергей Казаков.

Генеральный директор компании Tire Keeper Павел Овсянников подчеркивает значимость такого института развития для предпринимателей Приморья.

«С помощью Центра развития экспорта мы получили возможность бесплатно участвовать в этой выставке. Хотелось бы сказать потенциальным экспортерам: "Не переживайте, если вас приглашают на общественные выставки, приезжайте, пробуйте себя. Только попробовав себя, вы поймете, что экспорт – это намного увлекательнее, чем просто продавать товар на территории своей страны», – отметил бизнесмен.

Сегодня в условиях экономической ситуации в России, выход компаний на международный рынок является особенно актуальным, подчёркивает Сергей Казаков.

«Мы очень рады, что среди наших клиентов есть такие компании, которые продвигают технологичные продукты, при этом стараются максимально использовать в производстве именно российские комплектующие. Безусловно, экспортная деятельность требует много усилий, знаний, умений, которые не у всех компаний есть. Именно на поддержку в этих вопросах и нацелена работа Центра развития экспорта. Наши сотрудники всегда готовы предоставить полную информацию по всем вопросам, связанным с экспортным направлением», – обозначил он.

Напомним, Центр развития экспорта Приморского края создан в 2013 году приказом Губернатора Владимира Миклушевского.

Услуги центра предоставляются бесплатно. Адрес организации: Владивосток, ул. Карла Жигура, 26а, офис 22, телефоны: 8 (423) 279-59-09, (423) 279-59-10.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]