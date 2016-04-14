Ароматные гиганты поспели на приморских огородах. Несмотря на сложный климат и небольшое в этом году количество солнечных дней, под Большим Камнем, городом подводных лодок, умудрились вырасти помидоры-великаны, перцы-гулливеры и арбузы-тяжеловесы. Что помогло земледельцам: народная мудрость, инженерная смекалка или все-таки стихи, посвященные каждому из овощей? Об успехе на грядках — далее.

Технология — главное, не устает повторять Сергей Прохоров. Инженер-конструктор — он всю жизнь ремонтировал подводные лодки, параллельно улучшая большой огород. Вот видеолента. Из оборота вышла, а защищает от ворон.

Дырчатые ящики — укрытие для арбузов. И по технологии до середины августа их держат под пленкой.

- «Бочка меда» внешне напоминает бочку, а если вкус медовый — вообще будет песня.

Ведь не ради красного словца! У Прохорова для каждого зеленого питомца своя поэма. Помидорную положил на известную мелодию.

- Как вырастают помидоры, совсем не так, как огурцы. Работы нужно сделать горы, чтоб получились красавцы!

Он вырастил свой собственный прохоровский помидор. Хоть не запатентован, но 40 лет Сергей Михайлович улучшает семена бычьего сердца. Гиганты получаются.

- 969! А может быть и полтора кило!

Сергей Прохоров, овощевод-любитель, г. Большой Камень: «И сейчас мои помидоры растут в Белоруссии, Таджикистане, во многих городах России».

Перец-гулливер тоже на весы. Почти 300 граммов выходит. Спаржа, новый сорт испытывает в этом году. И доволен!

- Фасоль уникальная: ни пленки, ни хорды нет!

Выбирает арбуз, строго по усикам определяя спелость. Подсохли — будет алым.

Еще секрет — пока не летающий космический объект немного в стороне от овощного поля. Но точно влияет на урожайность, уверен Прохоров. Летнюю задачу на 100% он выполнил не только на земле. Для внуков, пока отдыхают с родителями, внутри корабля укрепил штурвал и связь установил. Межпланетную.

- Штурвал крутится, связь работает: Тау Кита! Все у нас в порядке!

Из достижений августа еще — бочка прохоровских гигантов: 600 граммов соли на 10 литров колодезной воды.

- По красоте он круче перца, итог Михалыча-творца, от помидоров бычье сердце добрей становятся сердца!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]