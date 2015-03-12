Более 1,5 тыс. военных в Приморье приведены в двухчасовую готовность из-за циклона

Более 1,5 тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) в Приморье находятся в двухчасовой готовности в связи с большой вероятностью прихода в регион мощного циклона, при необходимости они готовы оперативно приступить к ликвидации последствий стихии, сообщает пресс-служба ВВО, передает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, в связи с большой вероятностью прихода мощных атмосферных циклонов сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций приведены в двухчасовую готовность. В соединениях и воинских частях округа в Приморье в составе отрядов по ликвидации природных ЧС находятся более 1,5 тысяч военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Основу отрядов ликвидации последствий составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений материально-технического обеспечения соединений и воинских частей объединения. В готовности находится тяжелая инженерная техника, в том числе плавающие транспортеры ПТС-2, комплекты тяжелого механизированного моста ТММ-3, а также автомобильная техника повышенной проходимости.

В Приморье, пострадавшем от паводков в начале августа, ждут новых осадков. "В четверг вечером к региону подойдут фронтальные разделы китайского циклона и вызовут дожди, которые сохранятся и в ближайшие сутки. Интенсивность дождей возрастет", - сообщает Гидрометцентр.

В ожидании новых осадков в крае объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам, дожди в Приморье могут спровоцировать подъем уровня рек на 0,3 - 0,8 метра. Синоптики не исключают, что в течение трех суток в регионе могут начаться паводки, разливы ручьев и малых рек с локальными подтоплениями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]