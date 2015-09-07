На водохранилищах Уссурийска проведут ремонтные и восстановительные работы

По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского продолжается проверка гидротехнических сооружений, расположенных в пострадавших от паводка районах края. На этой неделе специальная комиссия побывала на двух водохранилищах в Уссурийске – Малоказаченском и Кугуковском. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В состав комиссии вошли специалисты краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, Ростехнадзора и МЧС. Цель проверки – оценить послепаводковое состояния гидротехнических сооружений.

По словам первого заместителя главы Уссурийского городского округа Сергея Ефремова, Малоказаченское водохранилище выполняет роль противопаводкового – оно сдерживает воду, и она не доходит до близлежащих сёл.

«После тайфуна “Гони” в 2015 году администрация округа отремонтировали донные сбросы, установили запорную арматуру. Во время прошлогоднего “Лайонрока” водохранилище помогло сдержать почти восемь миллионов кубометров воды, не дав затопить окрестности. И прошедшие ливневые дожди в этом году данный объект также выдержал», – рассказал он.

Тем не менее на водохранилище 70-х годов постройки необходимо провести плановый ремонт – нарастить защитную дамбу, заменить железобетонные плиты, укрепляющие её откосы, реконструировать систему аварийного воды.

«Сейчас начнём разрабатывать проект реконструкции, специалисты дадут заключение, что конкретно нужно сделать на этом объекте. Планируем, что в течение двух лет завершить необходимые работы», – уточнил Сергей Ефремов.

Еще одним объектом, который посетила комиссия, стала Кугуковское водохранилище в Уссурийском городском округе. Прошедшие ливни оно выдержало, однако перелива воды избежать не удалось.

«Существующая дамба сдержала напор воды. Образовались размывы, прораны, но она не была разрушена. Если бы это произошло, то последствия для территории были бы в разы серьёзней», –отметил Сергей Ефремов.

Сейчас на водохранилище заканчиваются восстановительные работы – идёт укрепление грунтом откосы дамбы, демонтирован аварийный водосток, готовятся к укладке водоотводные трубы.

«Здесь необходимо наращивание гребня дамбы, чтобы избежать переливов в будущем, укрепление откосов. Работы требуются серьёзные, нужна разработка проекта. Мы со своей стороны предусмотрим финансирование из краевого и федерального бюджетов», – подчеркнула заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Федорец.

Напомним, по поручению Губернатора Владимира Миклушевского в Приморье разработан план капитального ремонта, строительства, реконструкции и гидротехнических сооружений для защиты от наводнений. Программа рассчитана на шесть лет – с 2017 по 2022 годы. За это время планируется построить 11 новых сооружений инженерной защиты от наводнений, реконструировать два и отремонтировать семь противопаводковых гидротехнических сооружения в 13 муниципальных образованиях края.

Общий объем финансирования программы составляет более 2,7 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,9 миллиарда рублей, из краевого бюджета – 762 миллиона рублей, из местных бюджетов – 106,9 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]