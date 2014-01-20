Полиция разыскала водителя, скрывшегося с места ДТП с участием автобуса во Владивостоке
ДТП с участием маршрутного автобуса произошло 22 августа в районе дома №63 на улице Порт Артурская.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, по предварительной информации, неустановленный водитель на неустановленной автомашине, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомашиной «Тойота Ноа» и пассажирским автобусом «Хендэ Супер Аэро Сити», следовавшим по маршруту маршрут №48 Плодово-ягодное—Угольная. В автобусе находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал. В результате столкновения пострадал 50-летний водитель «Тойота Ноа»: он получил ушиб мягких тканей левого бедра.
Полицейским удалось установить личность скрывшегося с места ДТП предполагаемого виновника. Им оказался 55-летний житель Владивостока. Мужчина пояснил, что управляя автомашиной «Тойота Карина», в районе дома №63 на улице Порт Артурская столкнулся с «Тойота Ноа». В результате чего водитель «Тойоты Ноа» выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом «Хендэ Супер Аэро Сити». Как оказалось, покинуть место происшествия водителя уговорил его брат. Стаж вождения водителя «Тойоты Карина» составляет 23 года, к административной ответственности в 2016-2017 годах не привлекался.
В отношении водителя составлен административный материал. Материал направлен мировому судье Советского района для принятия решения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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