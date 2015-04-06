Во Владивостоке образовалась большая автопробка из-за ДТП на остановке Лазо
Автовоз столкнулся с автобусом 31-го маршрута во Владивостоке. ДТП произошло около 10 утра в районе Светланской, 51. Из-за аварии образовались внушительные заторы в обоих направлениях.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, водитель автовоза двигался со стороны цирка и остановился на перекрестке, чтобы повернуть на Корабельную набережную. В этот момент мимо него ехал маршрутный автобус Hyundai Aero City 540 №31. Когда водитель длинномера начал поворачивать, прицеп задней частью зацепил Hyundai.
Автовоз и автобус перегородили значительную часть дороги, в результате по Светланской и Пушкинской образовались серьезные пробки.
В ДТП никто не пострадал.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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