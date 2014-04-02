Новый вид операций успешно освоили врачи Приморья

Врачи отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Находкинской городской больницы успешно освоили новый вид операций. Первым пациентом, которому выполнена операция новым методом, стал 68-летний мужчина. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в медучреждении, теперь специалисты Находкинской городской больницы успешно выполняют внутрисосудистое открытие подвздошных и бедренных артерий нижних конечностей.

«Подобные вмешательства, в частности, показаны при синдроме Лериша. Это хроническое заболевание, когда артерии нижних конечностей настолько сужаются, что нарушается их кровоснабжение и без медицинского вмешательства человек может стать инвалидом, речь может идти и об ампутации», – рассказали главный врач Находкинской больницы Игорь Понитаев.

Первым пациентом, которому выполнена операция новым методом, стал 68-летний мужчина.

«Операцию выполнили под местной анестезией внутри сосуда через небольшой прокол. Уже на следующий день мужчина, который чуть было не потерял ногу, уже мог ходить самостоятельно», – рассказали специалисты, добавив, что сейчас решается вопрос по проведению не только экстренных, но и плановых операций такого рода, в том числе по полису ОМС.

Отметим, два года назад по федеральной программе в Находкинской городской больнице был установлен современный ангиографический комплекс. Он позволяет своевременно оказывать помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Параллельно сосудистая служба успешно осваивает современные методы помощи профильным пациентам: врачи проводят операции на сонной артерии у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, в том числе и под местной анестезией.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]