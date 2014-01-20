Приморский музей русских ремесел ждет гостей. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Деревянные ставни, гончарная мастерская и кузница — музей русских ремесел переносит посетителей во времени. Здесь можно не только понаблюдать за работой мастера, но и попробовать всё самому. Руководители такого места — семья года в номинации «Сохранение традиций». В гостях у них побывала и наша съемочная группа.
Ярмарка ремесел развернулась в Фокино. Здесь до сих пор живут традиции русского мастерства. Начиналось всё с гончарного дела, но очень быстро и другие профессии заинтересовали семью Христенко. Изучив литературу и Интернет, в музее открыли кузнецу, мастерскую по выдуву стекла и собрали коллекцию самоваров.
Наталья Христенко, художественный руководитель музея: «Мы стараемся соблюдать русские традиции, и оказалось, что людям это тоже интересно. Люди вспоминают, что когда-то видели такие вещи у бабушки, например».
Экспонаты музея собирают по всему миру: на свалках металлолома, со стройки, в старых домах друзей. В царстве мужских ремесел — так здесь называют кузницу и мастерскую по деревообработке — практически все экспонаты рабочие. Впрочем, здесь нашлось место и для женских инструментов.
- Женская работа в России была ничуть не легче, чем мужская. Например, ежедневная глажка вот такими утюгами заменяла зарядку. А вот такими утюжками гладили манжеты и кружева, хотя весит он намного больше. На кухне женщин тоже поджидали тяжести. Например, вот такая вафельница конца XIX века весит 2 кг точно.
В музее всё можно потрогать своими руками и почувствовать себя подмастерьем кузнеца или гончара. Можно даже изготовить муку для решетного или ситного хлеба — любимое занятие юных посетителей. Некоторые дети именно здесь узнают, как и из чего делают хлеб.
Рядом — коллекция самоваров из России, Китая и Англии. Принцип работы у каждого одинаковый, но исполнены они по-разному. Здесь удивляются и взрослые.
- Не все взрослые даже знают, как работает самовар, мы вот им показываем в разрезе.
За гончарным кругом Наталья Христенко уже не один десяток лет. Ловко превращает кусок глины в изящную крынку, кружку и даже в музыкальные инструменты.
Записаться на мастер-класс можно и к ремесленнику пустяшного дела. Стеклянные бусы и другие хрупкие изделия выдували еще на Руси.
- Пустяшный — потому, что внутри бусинок пусто.
Наталья и Максим вместе с детьми в этом году завоевали почетное звание семьи года в номинации «Сохранение традиций». Теперь хранители с гордостью продолжают развивать свой музей.
Максим Христенко, руководитель музея: «Цель — не просто показать, а прикоснуться к ремеслам: посмотреть работу мастера, попробовать сделать что-то своими руками. Это нужно, чтобы дети знали, как работали их предки».
Хранители русских традиций принимают в гости всех желающих. Часто устраивают фестивали и дни открытых дверей. Музей сохраняет традиции русской культуры и учит самых маленьких и уже взрослых посетителей истории родной страны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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