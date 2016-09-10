Еще 130 миллионов рублей направлено пострадавшим от стихии в Приморье

В Приморье продолжается прием документов от пострадавших от ЧС жителей края. На сегодняшний день охват граждан на единовременную выплату в 10 тысяч рублей составляет 96%. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщила директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лаврентьева, сейчас на пострадавших от паводка территориях работает 24 комиссии по оценке ущерба.

«Людям направлено еще 130 миллионов рублей. Из них – семь миллионов краевые выплаты и 123 миллиона рублей из резервного фонда РФ», – сказала она.

Также Лилия Лаврентьева отметила, что на данный момент охват граждан на единовременную выплату в 10 тысяч рублей достаточно высокий и составляет 96%.

Отметим, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский акцентировал внимание глав муниципалитетов на своевременную отправку документов в краевой департамент для обеспечения выплат пострадавшим.

«Ещё раз подчеркиваю – никакие проволочки с выплатами недопустимы. Люди все положенные им компенсации должны получать максимально быстро», – заявил глава региона.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ.

Глава региона Владимир Миклушевский подписал уже 11 распоряжений Администрации Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств краевого бюджета. На эти цели уже направлено более 90 миллионов рублей. Первые выплаты пострадавшие от стихии граждане начали получать с 12 августа. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей направлены Правительством РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]