Кроме картошки, помидоров, огурцов и арбузов арсеньевские садоводы вырастили на своих шести сотках лекарственные растения, которыми делятся между собой. Что еще можно увидеть на городской выставке?

В этом году выставка арсеньевских садоводов проходит в новом здании городской библиотеки. Вроде и помещение больше того, где раньше проходила презентация огородной продукции, а места все равно мало. Приносят, все что взошло и дало урожай. Анна Тимченко предлагает отведать свежую брюкву в сыром виде.

Анна Тимченко, садовод-любитель: «Целый год сохраняет витамин С. Человек, который насыщен этим витамином, не заболеет гриппом. Я так вычитала».

Продолжая медицинскую тему, председатель городской общественной организации знакомит посетителей выставки с очередной новинкой, которую местные садоводы успешно проверили на своих грядках. Например, это гиностемма.

Людмила Романова, председатель общественной организации «Садовод»: «Ее в Китае называют травой бессмертия или южным женьшенем. Она повышает иммунитет. Уменьшает количество сахара, давление. Она растет на участках и даже можно ее выращивать зимой в комнате».

Без цветов не обходится ни один дачный участок. Вот декоративная черемуха из Свердловска, она называется «Гибель императора». В годовщину смерти Николая II окрашивается в темный цвет. А Марии Белоцерковец больше по душе крупные цветы.

Мария Белоцерковец, садовод-любитель: «Очень люблю лилии. Много сортов разных расцветок. Аромат стоит даже на улице такой необъяснимый».

Сергей Охонько разводит на своем участке картофельный сорт «Любава» по своей технологии. Когда паслен зацветает, он обрывает соцветия, чтобы сила растения уходила в корнеплод. В этом году сначала была засуха, потом пошли дожди. И картофель зацвел по второму кругу. Пришлось обработку повторить.

Сергей Охонько, садовод-любитель: «Мне это было странно. Я подумал, что, от картошки пойдет новая, а та застекленеет. Но, судя по копке, картошка нормальная».

Ремонтантную малину арсеньевские садоводы тоже стали разводить повсеместно. И, конечно, пробуют новые сорта.

Евгения Виничук, садовод-любитель: «Хочу показать удивительный сорт «Оранжевое чудо». Он желтоплодный, очень вкусный и урожайный.. Ремонтантная малина хороша тем, что зреет до минус пяти градусов и почти три месяца каждый день мы едим свежую ягоду».

Огурцы и помидоры будут зреть до первых заморозков. Еще вызревает тыква и поздние сорта арбузов. Сбор урожая продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]