Анонс на 25 августа
25 августа во Владивостоке в 14.00 в школе № 61 (ул. Бородинская, 27) пройдет награждение участников пятого городского турнира юных футболистов.
25—26 августа во Владивостоке на озере Юность пройдет первенство города по гребле на байдарках и каноэ, посвященное памяти заслуженных тренеров России Ю. Мягкова, Г. Левченко, Ю. Годовальникова.
25—27 августа в Партизанске пройдет XXII мемориальный турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти мастера спорта СССР В.И. Снежко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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