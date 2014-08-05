Анонс на 25 августа

25 августа во Владивостоке в 14.00 в школе № 61 (ул. Бородинская, 27) пройдет награждение участников пятого городского турнира юных футболистов.

25—26 августа во Владивостоке на озере Юность пройдет первенство города по гребле на байдарках и каноэ, посвященное памяти заслуженных тренеров России Ю. Мягкова, Г. Левченко, Ю. Годовальникова.

25—27 августа в Партизанске пройдет XXII мемориальный турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти мастера спорта СССР В.И. Снежко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]