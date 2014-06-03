Лучшие дачники Владивостока получат по 30 тысяч рублей

Во Владивостоке продолжаются смотры городского конкурса среди дачников на звание лучшего садовода и огородника. Конкурсная комиссия оценивает урожай конкурсантов, а также сами участки – их дизайн, многообразие растений и цветов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, победителей и призёров конкурса ждут ценные подарки – сертификаты номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей на приобретение садовой техники и инвентаря.

В минувшую среду, 23 августа, конкурсная комиссия побывала на участках конкурсантов, расположенных в районе посёлка Соловей Ключ Надеждинского района. Свои дачные подворья продемонстрировали садоводы и огородники обществ «Дружба-1», «Дубки», «Мотор» и «Искра-1».

Имена победителей будут названы в День садовода и огородника, который состоится 3 сентября в 11 часов на открытой площадке возле Приморского краевого дома молодежи по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 103.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]