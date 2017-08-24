Во Владивостоке произошло очередное ДТП «без тормозов» (Видео, фото)

Во Владивостоке на Нейбута, 87 неуправляемый грузовик снес несколько машин, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vl_crime.

Грузовой автомобиль был припаркован возле стройки. Внезапно многотонник покатился и протаранил припаркованный Toyota Vitz. Хетчбэк по инерции врезался в Toyota Corolla. После грузовик пробил забор и переворнулся на правый борт. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.

Видео - dps_control.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Авг 23 2017 в 7:40 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]