Школы Приморья прошли приемку к новому учебному году
Все образовательные учреждения Приморья прошли приемку к новому учебному году. Исключение – три школы в Хасанском районе, пострадавшие от сильных ливневых дождей в начале августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По словам заместителя директора департамента образования и науки Татьяны Хмель, в двух школах №1 и 2 в селе Барабаш Хасанского района в данный момент проводится санитарная обработка.
«Во время подтопления в этих школах были организованы пункты временного размещения, поэтому сейчас здесь необходимо произвести санитарную обработку. До начала учебного года эти школы обязательно пройдут приемку и в День знаний распахнут свои двери для учащихся», – заверила она.
В школе в селе Занадворовка во время наводнения был сильно поврежден фундамент и здание нуждается в капитальном ремонте.
«Ученики этой школы всю первую четверть будут ездить на уроки в село Барабаш. Детей будут возить на школьном автобусе», – отметила Татьяна Хмель.
Напомним, во вторник, 22 сентября, Владимир Миклушевский проверил, как идут работы по восстановлению наиболее пострадавших от ЧС социально значимых объектов Хасанского района, в том числе средней школы в селе Занадворовка.
Губернатор Приморья лично осмотрел здание и, оценив масштаб ущерба, поручил выделить финансирование на восстановление школы из краевого бюджета.
«Проработайте вопрос и доложите мне, какие работы могут быть выполнены максимально быстро без проведения аукционных процедур в связи с режимом ЧС, а на какие понадобится время», – заявил Губернатор.
Глава региона также поручил включить в смету замену окон – в настоящее время в школе установлены ветхие деревянные конструкции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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