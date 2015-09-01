Жителей Владивостока просят воздержаться от поездок на о. Русский с 6 по 8 сентября

6-7 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. В краевую столицу съедутся тысячи российских и зарубежных гостей, которых ожидает насыщенная деловая программа. Проживать гости мероприятия будут как на территории кампуса ДВФУ на острове Русском, так и в гостиницах города.

С учетом возможного увеличения автомобильного трафика в период проведения Восточного экономического форума жителей Владивостока просят воздержаться от поездок на остров Русский с 6 по 8 сентября.

В рамках форума на острове Русском также будет организована масштабная выставка «Улица Дальнего Востока». С 5 по 8 сентября площадки выставки будут работать для участников форума, 9 сентября с 14.00 до 21.00 и 10 сентября с 10.00 до 21.00 – для всех желающих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]