Специалисты Минсельхоза работают в Приморье по оценке ущерба от ЧС
Предварительный ущерб сое, картофелю, овощам и гребешку в результате ливневых дождей оценивается в 150 миллионов рублей. Об этом доложили Губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому в ходе заседания штаба КЧС в четверг, 24 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили представители департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья, специальные комиссии продолжают оценивать ущерб от паводка. Сегодня специалисты департамента и Минсельхоза России работают в Октябрьском районе.
«В среду, 23 августа было проверено два предприятия в Хасанском районе, к погибшим посевам добавилось еще 150 гектаров. Таким образом, в результате ливней пострадало 3 457 гектаров посевных площадей», – сказал Владимир Калиновский.
По его словам, предварительный ущерб вместе с марикультурой (молодь гребешка) сейчас составляет 150 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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