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В Уссурийске попытка дать взятку обернулась для женщины миллионным штрафом

В Уссурийске попытка дать взятку обернулась для женщины миллионным штрафом

Фото: auto.mail.ru

Уссурийский районный суд вынес приговор гражданке, которая осуждена за покушение на дачу взятки  должностному лицу. Женщина хотела откупиться от стража порядка 20 тыс. рублей, но в итоге заработала штраф 1,2 млн рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление было совершено в июле 2017 года. Отдел ЭБ и ПК ОМВД России по г. Уссурийску совместно с органами миграционной службы проводили проверку, в ходе которой было выявлено нарушение режима пребывания иностранных граждан, а также факт незаконного осуществления фигуранткой трудовой деятельности без разрешения на работу на территории России.

Не желая быть привлеченной к ответственности за указанные правонарушения, женщина попыталась подкупить старшего оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК ОМВД России по г. Уссурийску.

Фигурантка передала ему 20 тыс. рублей за то, что от не будет оформлять и пресекать административное правонарушение. Однако оперуполномоченный пресек ее действия.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание  виде штрафа в размере 1,2 млн рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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