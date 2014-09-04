В Уссурийске попытка дать взятку обернулась для женщины миллионным штрафом

Уссурийский районный суд вынес приговор гражданке, которая осуждена за покушение на дачу взятки должностному лицу. Женщина хотела откупиться от стража порядка 20 тыс. рублей, но в итоге заработала штраф 1,2 млн рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление было совершено в июле 2017 года. Отдел ЭБ и ПК ОМВД России по г. Уссурийску совместно с органами миграционной службы проводили проверку, в ходе которой было выявлено нарушение режима пребывания иностранных граждан, а также факт незаконного осуществления фигуранткой трудовой деятельности без разрешения на работу на территории России.

Не желая быть привлеченной к ответственности за указанные правонарушения, женщина попыталась подкупить старшего оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК ОМВД России по г. Уссурийску.

Фигурантка передала ему 20 тыс. рублей за то, что от не будет оформлять и пресекать административное правонарушение. Однако оперуполномоченный пресек ее действия.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание виде штрафа в размере 1,2 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]