Приморский край стал одним из победителей всероссийского конкурса по туризму

Приморский проект по созданию туристско-образовательного комплекса для детей с ограниченными возможностями вошел в десятку лучших по итогам всероссийского конкурса проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в 2017 году.

Как сообщили в краевом департаменте туризма, высшую оценку экспертной комиссии, сформированной Ростуризмом совместно с Министерством культуры России, получил проект спортивно-туристского комплекса «Приморское кольцо». Проект, направленный на развитие рынка туристских услуг для детей-инвалидов, участвовал в конкурсе наряду с сотнями отраслевых проектов, разработанных другими регионами.

«Конкуренция была большая – в отборе участвовали около 500 проектов из 75 субъектов России. В качестве лучших были определены всего 10, в их числе и проект нашего спортивно-туристского комплекса “Приморское кольцо”, который теперь получил государственную поддержку», – рассказали специалисты.

Также в ТОП-10 регионов-победителей конкурса, нацеленного на реализацию новых идей в сфере внутреннего и въездного туризма и продвижение отечественного турпродукта, вошли Астраханская, Калужская, Московская, Тульская, Тюменская, и Тамбовская области, Забайкальский край, Республика Коми и город Санкт-Петербург.

По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, конкурсный отбор в очередной раз показал энтузиазм, неравнодушие и креативность участников российской туристской отрасли, их стремление внести свой вклад в реализацию туристического потенциала страны.

Напомним, «Приморское кольцо» – это спортивно-туристический комплекс, ставший одним из первых резидентов Свободного порта Владивосток и позже превратившийся в туристско-рекреационный кластер.

«Гоночная трасса мирового уровня, картинговая трасса, детский развлекательный ринго-парк, паркинг и прокат мотоциклов, трасса мотокросса, пейнтбол, лазертаг, примринг-дача – все это только первый этап реализации масштабного проекта», – отмечают инвесторы.

По их словам, в 2017-2018 годах «Приморское кольцо» уже обзаведется концептуальным туристическим рестораном, стрелковым клубом, гостиницей на 150 номеров, торговой аллеей и детским крытым парком.

В третью очередь будут построены парк аттракционов, аквапарк круглогодичной эксплуатации, гольф-клуб и гостиница 5 звезд. Также будет улучшена зона активного отдыха и 4х4, появятся автомобильные центры, торговый центр и аутлет-комплекс, жилой поселок и тепличный комплекс для развития агротурзма.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, Приморский край располагает огромными возможностями для развития туризма.

«В часе лета от Владивостока живут более 400 миллионов человек. И сегодня мы стремимся реализовать этот мощный туристический потенциал. У нас есть что показать гостям, и проект “Приморское кольцо” – один из таких привлекательных и перспективных объектов», – считает Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

При выходе на проектную мощность ТРК «Приморское кольцо» ожидает свыше полумиллиона туристов ежегодно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]