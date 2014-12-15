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ГАИ будет ловить нарушителей по новому

ГАИ будет ловить нарушителей по новому

После принятия нового административного регламента, отменяющего запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов, наряды ДПС будут дежурить в местах наибольшей аварийности и на наиболее опасных участках дорог, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на  РИА Новости.

Новый регламент также предусматривает ряд норм, которые смогут обеспечить "надлежащий уровень защищенности граждан и минимизировать возможные злоупотребления". В частности, документ затрагивает порядок административных процедур в зоне видеокамер или носимых регистраторов.

Приказ МВД, утверждающий новый регламент, вступит в силу после того, как будет зарегистрирован в Министерстве юстиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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