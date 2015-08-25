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День шахтёра отметят концертом в посёлке Трудовое

День шахтёра отметят концертом в посёлке Трудовое

В субботу, 26 августа, в посёлке Трудовое пройдёт праздничный концерт, приуроченный ко Дню шахтёра. Мероприятие состоится в образовательном центре «Эврика-Театр» по адресу: ул. Порт-Артурская, 44.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, перед гостями праздника выступит хор ветеранов и молодежи «Содружество», а после концерта гостям праздника покажут фильм, смонтированный из фотографий, собранных из домашних архивов семей шахтёров, работавших и проживавших в посёлке.

Начало концерта в 12 часов. Вход свободный. 

Для справки:

Добыча угля в посёлке Трудовое началась в 1937 году, в общей сложности добыча велась на трёх шахтах, последняя из которых, «Подгороденка», была закрыта в 1995 году. 25 августа 2013 года в Трудовом был открыт памятник шахтёрам, погибшим за все время работы шахты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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