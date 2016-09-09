Новая дамба защитит Уссурийск от возможных наводнений

Еще одну дамбу для защиты от наводнений строят в Уссурийском городском округе. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Уссурийский городской округ - один из наиболее пострадавших муниципалитетов Приморья в результате прошедшего в августе 2017 года тайфуна. За сутки здесь выпала трехмесячная норма осадков, вода размыла подворья, повредила фундаменты домов, лишила людей урожая.

На сегодня в Уссурийском городском округе организована работа по предоставлению выплат пострадавшим от наводнения жителям. По словам губернатора края, пострадавшие могут рассчитывать на выплаты: из средств краевого бюджета – по 10 тысяч рублей за подтопленный приусадебный или садовый участок, огород, по 25 тысяч рублей – за подтопленный дом. Из средств федерального бюджета – по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, и также на каждого по 50 тысяч рублей, если частично утрачено имущество. По 100 тысяч рублей на каждого члена семьи получат те, кто полностью утратил имущество. Также прорабатывается механизм по обеспечению граждан, дома которых не подлежат восстановлению, новым жильем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]