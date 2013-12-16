Один матрос погиб и один пострадал при выбросе газа на ракетном катере - ТОФ
Один матрос-контрактник погиб, еще один военный госпитализирован после выброса отработанных газов на ракетном катере в Японском море, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ), передает "Вести: Приморье".
"24 августа в 05:15 мск в ходе проведения плановых занятий на морском полигоне Тихоокеанского флота в акватории Японского моря в кормовом машинном отделении ракетного катера "Р-20" произошел выброс отработанных газов. В результате происшествия один матрос по контракту погиб. Еще один пострадавший военнослужащий был доставлен в главный госпиталь Тихоокеанского флота, где ему оказывается всесторонняя медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
Остальные члены экипажа не пострадали, материальная часть корабля находится в рабочем состоянии. Причины происшествия выясняет комиссия управления флота.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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