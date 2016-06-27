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В Арсеньеве наградили отличившихся народных дружинников. Видеорепортаж Вадима Перевалова

В Арсеньеве народные дружинники подвели итоги семи месяцев своей работы. Отличившимся вручили награды.

Это будничный выход арсеньевских народных дружинников. Вместе с полицейскими они помогают охранять общественный порядок днем и вечером. За семь месяцев - 300 протоколов о нарушении общественного порядка, 14 раскрытых преступлений: в этой работе блюстителям закона помогали и горожане, которые, несмотря на личные заботы, находят время быть полезными обществу. За это им и награды.

Андрей Богатырев, командир ДНД Арсеньева: «Жители говорят, что значительно снизились кражи на дачных участках утвари, посуды, меньше воруют картошку, ягоду. Мы заботимся о самых незащищенных слоях - бабушках и дедушках».

А еще арсеньевские дружинники несут патрульную службу на въезде в город. Вместе с добровольцами из кинологического клуба патрульные постовые проводят на дороге осмотр автомобилей. Дружинник Юрий Власов получает благодарственное письмо за многолетнее сотрудничество с полицией и за особую бдительность.

Юрий Власов, народный дружинник: «Шел с работы. Один товарищ попросил закурить. Я ему дал зажигалку. Осмотрел его, увидел обрез и пистолет. Он мне, уходя, говорит: «Гуд бай». Я отошел, вижу постовых, и про себя думаю: будет тебе «Гуд бай». Подошел, им сказал, они его задержали».

Более полусотни рейдов провели в этом году арсеньевские добровольцы. Местная дружина - одна из самых многочисленных в Приморье — в ней больше 500 человек. Общественную награду «200 лет Георгиевскому кресту» вместе с рядовыми добровольцами получил и советник начальника краевого управления МВД Александр Мамрак, который помогает развить это общественное движение по всему краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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