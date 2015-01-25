В селе Пожарском восстановили инфраструктуру, пострадавшую от сильного ветра
Сильнейший ветер обрушился на село Пожарское вечером 22 августа. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primgochs.ru, шквалистый ветер спровоцировал массивный обвал деревьев, оставив жителей села без электричества и телефонной связи, а также временно парализовав движение автотранспорта по федеральной трассе Владивосток - Хабаровск.
Работа по расчистке транспортной инфраструктуры от завалов деревьев и восстановлению линий электропередач осуществлялась благодаря совместным усилиям ремонтно-строительной дорожной службы, группы работников 66-й пожарной части 23 отряда противопожарной службы в составе 12 человек, бригады электриков и связистов. Менее чем через сутки электричество в селе было восстановлено.
В общей сложности из-за разгула стихии пострадало около 30 объектов: среди них сельская школа, дом культуры, постройки жилого сектора и торговые палатки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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