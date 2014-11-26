Мультимедийный исторический музей откроется в Приморье
Один из 25 филиалов исторического парка «Россия – моя история» будет открыт в Приморье. Губернатор края Владимир Миклушевский проинспектировал ход ремонтных работ в здании, где разместится мультимедийный музей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, проект реализуется по поручению Президента страны Владимира Путина. Филиалы московского исторического парка должны появиться в 25 городах России в 2017 и 2018 году. Пока такой музей открыт только в Уфе.
В Приморье для него выбрали здание, где раньше располагались музей современного искусства и библиотека Дальневосточного государственного технического университета по адресу Аксаковская, 12. Сейчас здесь идет капитальный ремонт. Затем установят мультимедийное оборудование всех форм: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции будут использованы приёмы видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций.
На эти цели в краевом бюджете предусмотрена субсидия в сумме 233,7 миллиона рублей. Еще 120 миллионов рублей на создание филиала парка в Приморье направит акционерное общество «Газпром».
Мультимедийный формат выставки позволит наиболее ярко представить события истории нашей страны. Как и в московском парке, в музее в Приморье будет четыре отдельные выставки, посвященные разным историческим периодам: “Рюриковичи”, “Романовы”, “От великих потрясений к Великой Победе” и “Новое время”.
Ремонтные работы в здании планируется завершить к концу октября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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