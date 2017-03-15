"Примавтодор" приступает к асфальтированию дороги в Романовке
Сотрудники АО «Примавтодор» приступили к асфальтированию участка трассы Артем–Находка в районе села Романовка. Работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, к настоящему времени сотрудники завершили укладку асфальтобетона в Царевке. Две дорожные бригады начинают асфальтирование в районе села Романовка. Еще одна бригада работает на выемке пучин в районе Петровки.
Всего в программу ремонта дорог Владивостокской агломерации в этом году вошли 137 объектов на общую сумму почти 1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов – федерального, 720 миллионов – краевого, 97 миллионов рублей – местных бюджетов.
Напомним, Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. Предполагается, что до 2020 года в нормативное состояние во Владивостокской агломерации должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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