«Вести: Приморье. Интервью»: В чем особенность предстоящих выборов?
«Вести: Приморье. Интервью» с Николаем Кичатовым, председателем Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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