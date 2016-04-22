Земля и новый комбайн, чтобы собирать с полей дальневосточную альтернативу черного золота — сою — все, что нужно сегодня семьям старообрядцев из приморского села Дерсу. На отсутствие дорог они не жалуются. С тех пор, как в 17 веке произошел церковный раскол, приверженцам старой веры меньше всего нужна цивилизация. Но силу государственной власти признают, потому и зовут чиновников к себе, чтобы лично сообщить о нуждах.

Под лопастями вертолета — зеленое море, таёжный Красноармейский район. Мало что изменилось здесь с начала ХХ века, когда в дикое Приморье из суровой Сибири и жаркого Поволжья переселились сотни старообрядческих семей, и это было первое пришествие и тысячи гектаров возделанной с ноля из-под кедровых корней земли. Плодородная пашня. Тогда кроме привычной пшеницы растили сою. Теперь же потомки изгнанных большевиками в далекую Боливию фамилий только на нее и уповают.

Ульян Мурачев, староста общины староверов села Дерсу: «Соя — она ж постоянно требуется, она как нефть, как золото, почти не меняется закупочная цена».

Из Южной Америки на заросшие пашни предков они возвращаются в 2009-ом. Соотечественников принимают под программу, которая, кроме оплаты дальнего перелета, предусматривает подъемные - 240 тысяч рублей главе семьи и по 120 тысяч на каждого её члена. 12 детей привез Ульян… Так что неплохо вышло. И дома поставили из кедра, и технику освоили, дареную. Правда, комбайн мог быть и получше, улыбается он в бороду…

Ульян Мурачев, староста общины староверов с. Дерсу: «Ведь старики не смогут работать, как мы, вот и этот, его ж на металлолом, какой на нем урожай? Мы его и так, и эдак тут оживляем, воскрешаем из мертвых».

В Дерсу вертолет с чиновником из Владивостока встречает целая делегация. Заодно и с бородачами знакомятся, обмениваются рукопожатиями...

Радушный силовик, и с юмором, видно. А главе старообрядческого клана услышать бы о земле. Обещали много, да получается — лоскутками или в подтопляемой местности. Им бы наделы пращуров… Только заросли они тайгой, под "Дальневосточный гектар" не попадают. Но, обещает вице-губернатор, выход будут искать.

Игорь Степаненко, вице-губернатор Приморского края: «61 человек в Дерсу осваивает дальневосточные гектары…»

По своим соткам каждое утро на выпас гонит дойное стадо Северьян. Рыжая грива для него лучше всякой машины. И седла не нужно.

Северьян Мурачев, член общины староверов с. Дерсу: «По коров еду, дождь утром, мокро... А мягко, как в «Ниве»…»

Русский джип — тоже подарок. Дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят. На ходу и ладно. Где копыта не пройдут, чего лошадка не поднимет, то железный друг вытянет - это главное.

Феоктист Мурачев, член общины староверов с. Дерсу: «И соляру возим, и что еще по хозяйству».

И паром на честном слове, но по 25 тонн перевозит с берега на берег. А для пешеходов, через Большую Уссурку, дорога одна — по деревянному подвесному мосту.

Семьи в ожидании — нового комбайна, земли, людей. Зовут таких же, как сами, с Аляски. Все ближе им будет лететь до Приморского края. И сто человек собрались было вернуться в Отечество, на чемоданы присели. В Дерсу с тех пор невесты да женихи засекают время. Свежая кровь единоверцев нужна здесь, как техника и гектары.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]