Строительство здания аэровокзала на посадочной площадке Восток начнут на следующей неделе
В поселке Восток Красноармейского района полным ходом идут работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, последний раз принимавшей воздушные суда еще в советские годы. Здесь же установят здание модульного аэровокзала с зоной для пассажиров и диспетчера. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
На этой неделе директор КГУАП «Пластун-Авиа» Виталий Юшин провел в поселке Восток совещание с представителями подрядных организаций, привлеченных к работам по возрождению посадочной площадки. Подчеркнуто, что работы ведутся согласно плану.
«В настоящее время периметр взлетно-посадочной полосы полностью очищен от зарослей, деревьев, восстанавливаем грунтовое покрытие. На следующей неделе будет начата установка модульного здания аэровокзала и монтаж ограждения периметра. С подрядчиками все действия скоординировали», – прокомментировал по итогам встречи Виталий Юшин.
Данная работа проводится в рамках реализации региональной госпрограммы по развитию транспортного комплекса из средств краевого бюджета. После сдачи объекта, запланированной на октябрь, в Приморье будет открыт еще один внутрикраевой авиарейс – Владивосток–Дальнереченск–Восток.
Кроме того, «Пластун-Авиа» выполняет проектирование пункта приема-выдачи авиаГСМ в поселке Восток, а в следующем году начнется его строительство.
Отметим, что в этом году также будет возведено служебно-пассажирское здание в поселке Светлая Тернейского района, а со следующего года будет начата работа по посадочным площадкам в селах Лазо и Серафимовка и новому аэровокзалу в Тернее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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