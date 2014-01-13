Солнце и тепло прогнозируют синоптики на ВЭФ

Синоптики прогнозируют солнечную, теплую и маловетреную погоду во время Восточного экономического форума

(ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Об этом сообщает в своем двухнедельном прогнозе погоды Приморский краевой гидрометцентр.

С 4 сентября, когда во Владивосток начнут съезжаться гости, установится солнечная погода с температурой воздуха 13-23 градусов тепла при слабом южном и юго-западном ветре.

Власти Приморского края сохраняют мобилизационный режим и готовятся к возможным сложным погодным условиям в период проведения ВЭФ. Все службы жизнеобеспечения края со 2 августа функционируют в режиме повышенной готовности, сообщает "вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. Подготовлено 1600 единиц техники для ликвидации ЧС,

сформировано более 800 ремонтных бригад. В муниципалитетах сформирован запас топлива, оборудования и расходных материалов для восстановления коммунальной инфраструктуры.

В 2015 году за несколько дней до первого ВЭФ на Приморье обрушился мощный тайфун "Гони", который привел к паводку в южных районах края. Основные работы по ликвидации стихии пришлись на дни проведения форума. В

2016 году во время проведения ВЭФ пришел тайфун "Лайонрок", который привел к затоплению центральных, восточных и северных районов края. В начале августа этого года мощные ливни привели к подтоплениям в семи муниципальных районах на юге и юго-западе Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]