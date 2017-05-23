На официальном сайте АО «ГЛОНАСС» начала работать электронная очередь

На сайте АО «ГЛОНАСС» в разделе «электронная очередь» представлена сводная информация по Единой электронной очереди по ДФО. Информация по движению единой очереди на получение аппаратуры вызова экстренных оперативных служб (АВЭОС) обновляется ежедневно.

АВЭОС можно приобрести после получения уведомления на адрес электронной почты, который был указан при регистрации в личном кабинете при подаче заявки на приобретение аппаратуры. Позиция в очереди доступна в «личном кабине» в разделе «Мои заявки».

«Ранее на сайте “Волтон Менеджмент Рус” можно было увидеть только номер очереди, но ее движение не отображалось. Это вызывало много вопросов. Сейчас можно следить за своим порядковым номером в листе ожидания в режиме реального времени, а также добавлять и отменять свои заявки», – отметили специалисты.

Как только на почту придёт уведомление, необходимо будет оплатить и забрать комплект оборудования по адресу г. Владивосток, ул. Стрельникова, 7, офис 206 (тел. 8-423-249-66-66). Стоимость комплекта оборудования – 22 361 рубль, стоимость активации – 2 500 рублей. Установить кнопку можно в любом их аккредитованных установочных центров. Список установочных центров можно посмотреть здесь.

По данным Дальневосточного таможенного управления в настоящее время в очереди на установку кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» находится более четырех тысяч автомобилей. В управлении отмечают, что готовы выдавать до 300 ПТС в сутки.

Отметим, по информации Федеральной таможенной службы, на территорию РФ за весь 2016 год было ввезено всего около 34 тысяч транспортных средств. Исходя из этого, производители планировали производство аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС». Однако же, в связи с укреплением рубля ввоз бывших в употреблении японских машин увеличился, что стало причиной дефицита аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморском крае. Тем не менее, российские производители оборудования по заказу АО «ГЛОНАСС» максимально увеличили объемы производства, что позволило превысить планируемые поставки аппаратуры для установки на ввозимые транспортные средства в два раза.

«В настоящее время проблема дефицита оборудования на Дальнем Востоке уже решена», – утверждает оператор.

Напомним, ранее, в связи с большим количеством обращений жителей Приморского края АО «ГЛОНАСС» создало единую очередь на получение аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС». Исполнение обязательств по единой очереди возложено на агента АО «ГЛОНАСС» – ООО «Волтон Менеджмент Рус».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]