Культовая фьюжн-группа начнет гастроли по России с Приморья
Первый концерт российских гастролей ансамбля индийской музыки в стиле фьюжн Indian Ocean состоится в Приморье в рамках культурной программы третьего Восточного экономического форума. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, музыканты выступят на центральной площади Владивостока бесплатно 7 сентября в 18.00.
Как сообщают организаторы гастролей, ансамбль Indian Ocean существует уже 27 лет. Первый альбом Desert rain вышел в 1997 году. Музыканты работают на стыке современного рока, индийской классики, джаза и фольклора, а также пишут песни для популярных болливудских фильмов. Супер-хиты группы известны во всем мире. Семь альбомов и около тысячи эффектных шоу позволили Indian Ocean приобрести культовый статус.
Культурная программа третьего ВЭФ включает множество мероприятий как на Русском острове, так и на материке – со свободным входом для всех желающих.
6 сентября в 19.00 на центральной площади Владивостока выступит Хор Турецкого с программой «Народное караоке».Все желающие жители и гости Приморья смогут спеть любимые песни вместе со своими кумирами.
8 сентября для гостей и жителей Приморья пройдет концерт Тихоокеанского Симфонического оркестра – на сцену выйдут 75 музыкантов.
Собственную программу для форумчан подготовила Приморская сцена Мариинского театра. 6 сентября здесь состоится концерт Юрия Башмета и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», 7 и 8 сентября – балеты.
Для любителей истории и изобразительного искусства будут работать музеи и галереи края – выставки пройдут в Приморском музее имени Арсеньева, Приморской краевой картинной галерее, центре современного искусства «АртЭтаж».
Выставка регионов “Улица Дальнего Востока” будет открыта на набережной ДВФУ для всех желающих в выходные дни после форума – 9 и 10 сентября. Экспозиция Приморья будет состоять из двух основных объектов: прошлогоднего исторического павильона “Лотос” и нового – “Сихотэ-Алинь”, который будет демонстрировать экономический и социальный потенциал Приморского края, его природные богатства и достижения промышленности.
Гости ВЭФ смогут не только посмотреть выставки и музейные экспонаты, но и попробовать коктейли из приморских дикоросов и оригинальные продукты местных производителей в эко-баре.
На площадке Приморского края будет также открыта интерактивная зона «Камера! Мотор! Снято!». Ее стилизуют под съемочную площадку – с рельсами, краном, осветительными приборами, режиссерскими креслами и другими атрибутами. Любой желающий сможет сфотографироваться с реквизитом.
Полную культурную программу третьего ВЭФ можно посмотреть здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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