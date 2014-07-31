Анонс на 26 августа

26 и 27 августа на форте Поспелова (остров Русский) порядка 150 поклонников рыцарских турниров примут участие в фестивале исторической реконструкции «Владивостокская крепость». Начало в 13.00. Вход свободный.

С 26 августа по 7 сентября в Находке пройдут дни открытых дверей творческих коллективов домов культуры города.

26 августа жители Анучинского района с 11.00 до 16.00 смогут принять участие в акции «10 000 шагов – путь к здоровью». Принять участие в празднике приглашаются все желающие.

26 августа в поселке Трудовое в 12.00 в образовательном центре «Эврика-Театр» (ул. Порт-Артурская, 44) пройдет праздничный концерт, приуроченный ко Дню шахтера. Вход свободный.

25 и 26 августа ярмарка на центральной площади Владивостока работать не будет в связи с подготовкой и проведением фестиваля автозвука и автотюнинга «ZvukDV FEST». Фестиваль пройдет 26 и 27 августа в 12.00. 26 августа состоится очередной этап чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению «dB Drag» и «JDM Fest». 27 августа на центральной площади пройдет ХХ чемпионат ЕММА-Россия (финал Дальнего Востока). Вход свободный.

26 августа небольшая 11 подготовленных спортсменов пройдет бегом и вплавь без каких-либо подручных средств путь через островную группу в заливе Петра Великого Японского Моря. Смельчакам предстоит проплыть и пробежать путь от о.Рикорда через острова Рейнеке, Попова и Русский и в конце пути оказаться на маяке Токаревская кошка на Эгершельде. Расчетное время прохождения — 7 часов.

26 августа г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Третий этап открытого любительского чемпионата г. Владивостока по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

26 августа г. Казань. ХК «Ак Барс» Казань – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

26-27 августа г. Владивосток. Открытое личное Первенство Приморского края по стендовой стрельбе.

26-27 августа г. Спасск-Дальний. Открытый Чемпионат и Первенство края по мотокроссу, 5-й этап.

26 августа — Международная ночь летучих мышей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]